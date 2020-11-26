花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志指出，聯詠（3034）受惠大尺寸面板驅動IC（LDDI）產品需求強勁，尋求陸系晶圓代工廠支持確保出貨順暢，加上觸控面板驅動IC（TDDI）續強、電視系統級晶片（SoC）表現穩健，毛利出現揚升空間，將推測合理股價升至346元，給予「買進」投資評等。

晶圓供應吃緊，造成LDDI出貨受限，聯詠做了與其他廠商相當不同的準備：將LDDI生產交給已通過認證的大陸12吋晶圓廠，來確保產能順暢無虞，儘管一般而言，運用12吋晶圓廠生產LDDI成本會比透過8吋晶圓廠來得貴，所幸，聯詠還透過與大陸封測廠合作，抵銷晶圓代工的上升費用。

雖然對聯詠而言，面板客戶給出的LDDI單位售價較低、壓抑毛利率，但聯詠的生產技術相對純熟，不必然會使營業利益率下降。

徐振志研判，強勁的需求伴隨產能吃緊，將鞏固聯詠的毛利率，在定價能力優勢下，估計第四季毛利率達35.3％，接近公司財測上緣。

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