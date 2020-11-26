後疫情時代來臨，文化部今(26)日針對如何推動各文化場館數位策展、線上藝文及數位行銷進行專題報告。今年各大文化場館的線上展覽及網頁瀏覽人次，成為立委關注一大焦點。立委黃國書就指出，文化部下屬博物館今年舉辦的線上展覽中，就有6分之一檔線上展覽瀏覽數未達1千人，有些甚至連人數都未統計。

黃國書表示，疫情是思考數位展最好的時機，但究竟數位展的目標是推廣、展示或行銷，需再釐清。今年文化部下屬博物館線上展覽共48件，疫情目前尚未消退，明年各大博物館核報線上展覽數量卻僅有20件，值得關注。

黃國書強調，雖今年不少線上展覽瀏覽人次不符預期，但點閱率不代表展覽品質，而是需要了解，並不是甚麼作品都需要做線上策展，以免線上資料變成一堆「蚊子網站」。

立委萬美玲表示，疫情期間各場館網頁瀏覽人次反倒衰退，如國美館今年官網瀏覽人次從118萬人衰退到106萬人，中正紀念堂也從168萬人褪減到87萬人。線上展覽上，執行成果也有待質疑，如國父紀念館就有一檔「張仲熙水墨」線上展，僅167人瀏覽。

陳秀寶、鄭正鈐、范雲等立委也紛紛表達對線上展覽發展的關心。文化部政務次長蕭宗煌坦言，自己身兼中華民國博物館學會理事長，從該學會得知的博物館線上瀏覽人次資料統計，與立委報告的數據有落差。但他也針對官網瀏覽人次低下現象指出，過去幾個博物館曾短暫閉館，但後來正常開放後，來館人數回流，民眾就不會再去看線上資訊，不會再查看官網。

(中時 )