恐怕連葛倫羅賓生都沒料到自己在球員自由市場如此搶手！根據《HoopsHype》記者史柯托26日爆料，上季效力過勇士與七六人的葛倫羅賓生，目前已經吸引包含湖人、快艇、爵士、籃網與火箭等強隊爭搶，讓他頓時成為最搶手球員之一。

會讓這些強隊有興趣招募的主因，在於26歲的葛倫羅賓生上季場均11.7分，投籃命中率4成86，三分命中率也有3成91，是名相當好用的3D型鋒線好手，他上季效力勇士期間，48場例行賽全都先發上場，證明他逐漸展現穩定火力。

目前可以提供葛倫羅賓生最高薪資球隊是火箭，他們擁有大約800萬美元的中產特例，籃網則有570萬美元的中產特例，湖人、快艇與爵士都只擁有大約360萬美元的薪資空間，接下來就看他想賺多點錢，還是找尋發揮空間更大球隊。

2014年NBA選秀第40順位被灰狼選上的葛倫羅賓生，隨後待過灰狼、七六人、溜馬、活塞等隊，卻始終不受重用，直到上季加盟全力擺爛的勇士，才意外獲得較多上場時間與發揮空間，如今被不少強隊爭搶加盟，或許也是靠他自己拚來的。

(中時 )