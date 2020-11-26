花蓮縣某社福中心爆發收容的多名智能障礙院生長期遭張姓行政組長猥褻、性侵，情節如同韓片《熔爐》翻版，一審只查出一名女院生遭受侵害，因此狼師僅判4年10月，花蓮高分院審理時又查出2名受害者，依加重強制性交等，三案合併重判13年。

花蓮一家專門收容身心障礙與發展遲緩幼童與成人的收容中心，因38歲吳姓護理師偶然發現院內張男惡行，且院方知情還試圖掩蓋，2名院生向她淚訴遭性侵，因擔心說出口會被趕出去默默隱忍，吳姓護理師暗中蒐證，發現其他受害院生，年齡約在從10餘歲到30餘歲都有，6月初蒐證完後她提出辭呈並向社會處檢舉，社會處也隨即轉報警方。

調查期間警方約談院內36名院生，張男始終否認犯案，該中心的吳姓主任也堅稱不知情，還為張男喊冤，稱他與「院生互動良好」，指向辭職的吳姓護理師「挾怨報復」。

花蓮地檢署偵查終結，檢方認為，張男為該機構行政組長，長期從事慈善事業，卻利用被害人信任，2015至2018年間利用權勢對5名院生伸出狼爪，對張所犯上開10次加重強制性交罪、2次加重強制猥褻罪、1次加重強制性交未遂罪、1次性騷擾罪。

一審該名狼師判4年10月，花蓮高分院審理時又查出2名受害者，依加重強制性交等，三案合併重判13年。

(中時新聞網)