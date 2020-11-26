喜愛繪畫的陳祐嘉以「防疫列車」繪出一輛染上新冠肺炎的列車，由洗澡車協助消毒的防疫故事。（許哲瑗攝）

新北市今頒發第23屆「愛在畫中」身心障礙者巡迴展頒獎典禮；就讀安坑國小的陳祐嘉自幼患有克魯仲氏症，出生5個月大時便氣切，聽覺、視力受損，喜愛繪畫的他以「防疫列車」繪出一輛染上新冠肺炎的列車，由洗澡車協助消毒的防疫故事，天馬行空的作品一舉獲獎，陳祐嘉領獎時靦腆笑說，「我很開心！」

陳祐嘉患有罕病「克魯仲氏症」，因腦部受壓迫，出生5個月大動了氣切手術，因頸椎積水導致脊椎側彎等問題，每年頻繁進出醫院開刀，就連頭蓋骨也是以3D列印的鈦合金完成，家人都笑稱他是「醫院養大的孩子」。

陳祐嘉目前就讀安坑國小六年級，作品「防疫列車」描述一輛列車因載運旅客不幸染上新冠病毒，碰到另一輛列車，請它支援拖吊去洗澡，徹底消毒一番便能繼續載客，傳遞「雖然染上病毒，但是能活著載客就是最快樂的一件事」的樂觀態度，他也為列車設計獨白，道出防疫環環相扣，共同面對才能打擊疫情。

「我最喜歡火車！」陳祐嘉介紹，這幅畫代表火車的外面髒髒的，要去洗澡車消毒一下，很高興能分享作品；陳祐嘉姑姑則說，陳祐嘉嘉因疾病影響關節活動，手部虎口力氣不夠、因此筆觸深淺不一，往往畫一下要休息一下，但不減對繪畫的熱情，擁有天馬行空的創作能力。

另一位進階組獲獎者孫德華長期居於北新醫院，因疾病的關係很少說話，更少能看著人說話，因此繪畫成為他與外界溝通的橋樑，本次獲獎作品「肺炎惡魔－讓媽媽不能到醫院看我」其將肺炎惡魔具象化，並畫出尖銳的岩石跟火山阻隔了媽媽前往醫院的道路，表達出因疫情影響而無法與媽媽相見的思念，令人驚艷。

「愛在畫中」身障者巡迴畫展屆滿23週年，今在市府6樓舉辦頒獎典禮，由副市長謝政達頒發獎牌給120名優秀的身心障礙畫作得獎者、4位嚴選組得獎者及6個績優參展單位，鼓勵他們藝術創作的熱情。

社會局張錦麗局長表示，第23屆「愛在畫中」在頒獎後將展開巡迴展覽，即日起至11月30日止在市府4樓櫥窗展出，部分作品於明年1月4日至2月26日在衛生福利部臺北醫院展出，明年3月16日至4月7日在美麗永安生活館，4月19日至5月21日在致理科技大學巡迴展出，5月24日至6月30日在板橋遠東百貨。

(中時 )