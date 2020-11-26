車門破洞。（江永昌辦公室提供）

有「最美區間車」之稱的台鐵EMU900型通勤電聯車10月24日海運抵台，除試車首日就傳集電弓異常，導致試車中止外，今日又有立委爆料，2輛新車中，就有一輛車門有破洞、扶手焊接只有一部分，資訊系統顯示的字完全不對，還有座椅沒鎖緊。台鐵局表示，會回去調查。

焊接不完全。（江永昌辦公室提供）

資訊系統字根本錯。（江永昌辦公室提供）

立法院交通委員會今日邀請台鐵局等單位前來報告。立委江永昌質詢指出，本周接獲陳情人舉報，直指900型電聯車的車門門板有破洞，扶手焊接只有一部分，其餘隙縫接合處都沒焊接、資訊系統顯示豐原的字完全不對，還有座椅相當搖動，輕輕一推就在動，難道電聯車要開時再鎖緊嗎？

江永昌說，交車前有測試，來台後有交車測試，為何還有疑慮？重點是台鐵局先前還回說「測試」沒問題，諸多疑點，台鐵應說清楚；檢視當初訂約規範，居然是讓廠商自行為之、驗證讓廠商自行提供資料，如此規範要如何檢查？去年台鐵局副局長還帶隊去韓國看韓商的生產製造過程，甚至跟韓商表達大陸零組件容易出問題，應減少使用，結果交車後，空調就是大陸製造，交通部要負起責任去查清楚。

對此，台鐵局機務處表示，車輛還在試車中，品質會嚴格把關。

台鐵局副局長馮輝昇澄清，破洞是「貼在車門上的黑色膠帶」，並沒有破損；全車座椅會檢查，將嚴格把關要求上線前全鎖緊、穩固；焊接只要能穩定，沒有要全焊，且測試符合規範，焊接方式由廠商按照技術處理；顯示版字形顯示可調整。相關車輛零件跟顯示設備、字形，第三方驗證廠商會嚴格檢查，確保符合規範，才會正式上線營運。

至於使用陸製零件，沒有國產化設備，台鐵局表示，新車座椅為國產，先前提很多國內廠商媒合，主標商事韓商，國產化比例相對較低，但製造過程有要求韓商盡量使用國產化零組件，跟國內廠商合作，也有跟韓商要求盡量不使用大陸製品，標案符合GPA規定，不可要求國產化比例，合約排除大陸廠商來投標，但零件沒有限制產地，僅要求所有產品都要符合規範和測試要求。

(中時 )