皮夾是每天跟著你的「隨身財庫」，迎接新的一年，許多人也會趁機換個皮夾，除了品牌和款式外，換皮夾的風水和一些顏色上的禁忌也要特別注意，運勢命理網站「旺好運」分享皮夾招財的5個要點，快檢查手邊的錢包是否合格！

▍1.皮夾顏色

黑色、藍色：可以使人擁有穩定的財源，而且源源不斷。

綠色、青色：可以促進一個人財運不斷增長。

紅色、紫色：會使人支出、開銷較大，存不住錢。

白色、銀色：招財效果較好，不過支出也會很大。

黃色、咖啡色：固有錢財較多，不過很難再增長。

以上的顏色準則是根據五行顏色來劃分，不過也有風水建議，春夏時可以選擇大地色，秋冬則可以挑選黑色、藍色的皮夾來使用。

▍2.皮夾款式

錢包有分短夾與長夾，一般來說，短夾會讓錢包天天彎腰得不到舒展，難以招財聚財，因此建議使用長夾。皮夾的封口方式一般有扣式或拉鏈式，拉鏈式的皮夾會將錢財嚴密的封在錢包內，不能有效發揮招財作用，因此風水建議使用扣式皮夾。

▍3.皮夾材質

牛羊皮積財，豬皮則利生意。若想確保財氣不散或是金錢永駐，宜選用以牛皮或羊皮製成的皮夾。牛象徵富裕，也有積財的意思，能夠大大提升使用者存錢的力量。若是自己出來創業當老闆，則可選購豬皮製的皮夾，豬皮寓意支出多少就賺回多少，對於要先掏錢投資生意的老闆來說，無疑是個好預兆。

▍4.定期整理發票及收據

隨時隨地整理皮夾也是一門學問。主要的觀點來自「皮夾越新，其氣場就越強，越容易聚財。」因此建議，每天都要好好整理皮夾的發票、收據、簽單等，除了可以知道到底花了哪些錢，也可以精準紀錄支出，做好理財管理第一步。

▍5.舊皮夾千萬不能丟

因為皮夾是個人財庫，隨意丟棄舊皮夾就如同將自己的財庫、財運和財富丟掉。另外也不建議變賣舊皮夾，因為這同樣會導致自己手中的財氣下滑，甚至有漏財和破財的可能。

舊皮夾不能丟要怎麼處理呢？可以在舊皮夾內放置一些不再使用的舊紙幣，或者是破損嚴重無法繼續使用的紙幣、硬幣以及銀行卡後妥善保管，這樣做可以讓皮夾「錢財充圓滿」，讓家中多一個吸納財氣匯聚財運的「聚寶盆」。

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(中時新聞網)