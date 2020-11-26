亞系外資在最新的報告中表示，近期8吋晶圓代工訂單需求強勁，且聯電(2303)可能數年後才面臨與美光之間的民事賠償訴訟，決定調高聯電目標價至38元，但考量美光提出民事賠償訴訟風險仍在，重申「劣於大盤表現」評等。

亞系外資表示，美國司法部起訴聯電違反營業秘密保護法案，聯電已與司法部達成和解，將協助美國司法部進一步調查涉案的福建晉華公司，這項做法相當常見。

亞系外資指出，聯電未來恐將面臨美光民事賠償訴訟，不過需要等到美國司法部完成對福建晉華和3名聯電前員工的調查，到時恐已過數年，加上美光要求賠償金額可能低於預期，對聯電影響不大。

亞系外資指出，近期8吋晶圓代工訂單需求強勁，可望推升聯電獲利，調高聯電2021年、2022年每股盈餘預估各為10%，分別達2.6元、3.15元，目標價由31元調高到38元，但考量美光提出民事賠償訴訟的風險仍在，維持「劣於大盤」評等。

(時報資訊)