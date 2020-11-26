一名王姓女子及盧姓男子為男女朋友，兩人曾在2018年間在臉書社團中揪開性愛趴，並成立「烤肉啪啪啪」群組，每人收費3500元，標配該派對將有4至5位女性、20位男性等，而揪團資訊太高調，派對才開4小時就遭警方當場查獲，不法所得全遭沒收，法院審後判王女6月徒刑，得易科罰金18萬。

據判決書指出，王女與盧男為情侶，2018年6月間，兩人在臉書社團「多P交流中心」，大肆張貼將在一個月後舉辦大型群交活動，並寫出參加費用3500元，欲參加須先繳交2000元訂金，僅男性須付費。

經網友報名後，王女也隨即在line上成立「6/16台中沐夏烤肉啪、啪、啪」群組，明示此次活動將辦在摩鐵，將有4至5位女性、20位男性一同參與。此外，王女也跟另位女性聯絡，邀請對方免費參加活動，事後支付對方3000元報酬，藉此媒介女性與付費參加的男性進行性交易。

未料，此雜交烤肉派對過於矚目，引起警方關注，派對活動當日晚間6時開始，而晚間10時，警方即帶著搜索票前往搜索，當場查獲性愛派對，並扣留保險套與聯繫用途的手機。

經查，王女為性愛趴召集人，盧男則為輔助。法院審理期間，王女否認犯行，並聲稱她從未在群組內提及參加活動就能發生性行為，她只是提供場地，希望大家能透過這場合結交朋友，是否能發生性關係，必須看雙方是否合意，她無法干涉。

參與這場性愛烤肉派對的張姓男子則出庭作證，參加這活動就是「烤肉與做愛」，據他了解，費用3500元中除了烤肉、旅館人頭費用外，也包括能與女生發生性交易的對價，更說「只有單純烤肉的話太貴了」。

對此，法官認兩人罪刑屬實，並認兩人正值青壯年紀，並非無工作能力，卻不循正道取財，助長性交歪風，依意圖使男女與他人為性交或猥褻之行為等罪，對王女判刑6月，盧男3月，皆可得易科罰金，而王不服判決上訴二審遭駁回。

(中時新聞網)