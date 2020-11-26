常逛百貨公司的人可能會好奇，為何各大百貨的1樓都找不到廁所？逛到「內急」時，非得跑去其他樓層，網友上網詢問後得到解答，有內行人揭開背後真相，讓不少人覺得驚訝。

近日各大百貨公司相繼周年慶，有網友在PTT以「為什麼百貨公司一樓都沒有廁所？」為題發文指出，他發現百貨公司的1樓都沒有廁所，如果有如廁需求的民眾都得爬上2樓或3樓，或是下到B1才能找到洗手間，忍不住說「這樣讓每次只想去百貨公司上廁所，但是不想買東西的我覺得好不方便」。

有內行人透露，百貨公司的1樓通常是陳列化妝品、名牌或皮件等精品的門面，希望透過迷人的香氣吸引顧客上門，若廁所直接設在1樓，可能會淪為「公廁」，讓許多人上完就離開，甚至原本沒有要購物的都跑進來上廁所，增加髒亂。

此外，為了增加消費者的停留時間及消費意願，百貨內的廁所也會設在比較隱密的位置，讓消費者尋找廁所的途中，也能順便瀏覽商品、引起購買意願，進一步增加消費機率。

同樣的道理，除了百貨公司之外，電影院及餐廳通常也會設置在商場中的高樓層，主要目的也是為了讓消費者不要只有單一性的消費，吃飽喝足後，或是看電影前後還能逛逛其他樓層，促進消費。答案揭曉後讓不少網友恍然大悟，驚呼原來業者這麼「用心良苦」。

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(中時新聞網)