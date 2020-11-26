保健龍頭OSIM跨遊戲王國之作電競按摩椅，不僅鎖定千禧後世代，且三萬有找的平價策略亦有望再掀保健椅市場另一波高潮。

OSIM強調，電競天王椅優勢在於汲取OSIM獨家V手專利按摩科技，注入人體工學電競座椅，輕鬆捏走久坐產生的酸痛與高壓緊繃，幫助玩家提升電競表現，成為椅界新黑馬，而代言人JJ林俊傑本身也是電競玩家，對於左右各搭載一個藍牙音響，讓玩家身歷其境，體驗環繞式震撼享受，對代言更是興奮不已，OSIM表示，對久坐族辦公、居家生活也是不可或缺的紓壓助攻神器。

OSIM指出，根據遊戲市場調查機構Newzoo發佈「2020年全球遊戲市場報告」指出，全球遊戲玩家預估2023年將突破30億人口。隨著遊戲市場逐年擴大，電玩產業相關需求也逐年攀升。玩家感受，調查機構Ipsos於2020調查報告中指出，有6成玩家因長時間遊戲導致身體不適；更有近9成玩家表示身體的放鬆和舒適可有效提升遊戲表現。為此，OSIM搶先業界洞悉使用者需求，推出業界首創電競按摩椅，同時將旗下三款人氣小型按摩器包括「3D巧摩枕」、「手護寶」及「護眼樂」推出電競特仕版，針對玩家需求一一擊退痛點。

(工商 )