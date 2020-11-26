伴隨中鋼與中鴻調漲12月份熱軋價格，美亞26日表示，該公司也跟著調漲12月份內銷價格，其中黑鋼管和鍍鋅鋼管產品，每公噸調漲300元，錏板管產品每公噸漲500元，以適度反映成本。

美亞調漲12月份價格後，黑鋼管每公噸牌價約2.4萬元，鍍鋅鋼管每公噸牌價在3.7萬～3.8萬元左右。

(工商 )