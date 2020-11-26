美亞漲12月鋼管價 每公噸漲300～500元 13:132020/11/26 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伴隨中鋼與中鴻調漲12月份熱軋價格，美亞26日表示，該公司也跟著調漲12月份內銷價格，其中黑鋼管和鍍鋅鋼管產品，每公噸調漲300元，錏板管產品每公噸漲500元，以適度反映成本。 美亞調漲12月份價格後，黑鋼管每公噸牌價約2.4萬元，鍍鋅鋼管每公噸牌價在3.7萬～3.8萬元左右。 (工商 ) #中鴻 #美亞 #中鋼 #調漲 #每公噸漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美股漲勢暫緩 支撐紐約期金溫和收高 10:022020/11/26 財經 最強11月 美股首見3萬點 04:102020/11/26 財經要聞 美股首破3萬點 台股拚萬四 04:102020/11/26 財經焦點 《日股》再漲173點 日經續創29年半新高 11:082020/11/26 財經 最強11月 台股飆1,200點 04:102020/11/26 財經要聞 《商情》運價續增 BDI指數上漲1.6％ 09:432020/11/26 財經 《港股》早盤同步收高 恆指小漲2點、國企上揚63點 12:502020/11/26 財經 《商情》豆油價格反彈 支撐馬來西亞棕櫚油漲逾1％ 10:022020/11/26 財經 預期明年景氣向上 15檔原物料笑了 04:102020/11/26 證券．權證 《期貨》三大期指齊揚 12月台指期漲76點 09:092020/11/26 財經 財經熱門新聞 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 財經 - 工商 差距猛縮105兆 國家品牌榜陸緊追榜首美國 - 財經 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 配合基本工資調整勞保投保薪資分級 勞保局逕調逾288萬 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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