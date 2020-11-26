寶山鄉某建案工地傳出工安意外！胡姓鐵工日前第一天上班，在工地2樓搬運鋼筋時，不慎踩空板模人往後仰跌坐，被鋼筋直接貫穿陰囊，消防局到場救援用吊車將他從工地救出，送醫搶救破2個大洞的蛋蛋後，他很憂心會無法生育。

24歲胡姓鐵工說，19日到春福建設在寶山鄉的建案搬鐵筋，他扛著鋼筋走在板模上，踩破板模整個人往後仰坐地時，預留的鋼筋貫穿他的陰囊，讓他痛得大叫。

胡姓鐵工遭鋼筋貫穿陰囊「破蛋」，讓他擔心無法生育。（民眾提供／羅浚濱新竹傳真）

胡男身材壯碩，現場工人無法搬得動他，也不敢亂動，打119後救護人員到場，最後以吊車將他綁好吊起來，幫他脫困送到新竹馬階醫院急救，他受傷的陰囊經縫合後住院觀察3天，傷口較好後才出院。

胡男發生下體受傷的工安意外，造成很強烈的心理陰影，擔心被生銹鋼筋穿刺，傷口被感染會影響未來生育問題，醫生說還要繼續觀察，更讓他害怕無法傳宗接代。

胡男親友表示，建商及包商沒有團保，要自掏腰包付醫藥費，還發現建商對這件工安意外都不主動通報勞檢所，因此他們只能通報勞檢所維護工安。

胡男指建商或包商未提供合乎工安的環境，導致他受傷，若後續處理不當會提出訴訟。建案工地主任指已協調包商儘速與傷者協商。北區勞檢所26日則到發生工安意外的建案現場進行稽查，約談相關人員了解狀況。

(中時 )