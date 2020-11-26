旅外者回台用健保爭議頻傳，健保署長李伯璋今天證實，擬廢除短期停復保制，出國2年內須依法繳保費，出國超過2年遭除籍，一律要等待6個月或繳清出國期間保費，才可重新納保。

長年旅居海外者回台用健保爭議頻傳，民眾觀感差。衛生福利部長陳時中今天在立法院接受媒體訪問時透露，在處理完明年健保費率後，將著手討論旅外國人引發的健保爭議，他認為各界想法已逐漸趨於一致，「處理的時間點到了」，但今年時間太趕，預計下會期展開相關討論。

李伯璋坦言，目前已擬定相關方案，未來擬廢除出國停保規定，並提高除籍者回台後的加保規定，下週將和僑委會討論可行性。

根據現行規定，預計出國超過6個月至2年的民眾，可依法辦理停保，停保期間無需繳保費，返國後可立刻辦理復保；若民眾出國滿2年就會被戶政機關除籍，只要在第4年前回台並恢復戶籍，都能立刻恢復健保身分，超過4年才回台的民眾則須等待6個月才能重新加保。

李伯璋說，未來打算全面取消停保規定，只要民眾在台灣有戶籍，即便要出國一段時間，仍須持續繳交健保費，不可停保。

不過，李伯璋指出，凡是出國超過2年、被戶政機關除籍的民眾，無論出國多久，回台重新設籍後通通都要等待6個月才能重新加保，若想立即復保，就必須繳清出國期間所有保費，補繳保費以5年為上限。（編輯：管中維）1091126

(中央社)