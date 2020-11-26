新冠肺炎國外疫情依舊嚴峻，從今年３月起至今，海外移工來我國需要居家檢疫，但檢疫的費用是否可以轉嫁由移工支出此筆費用？勞動部表示，移工的生活照顧是雇主責任，檢疫相關費用應由雇主負擔，移工若有遭雇主或仲介公司收取檢疫費用情事，將依就業服務法裁罰。

為落實防疫工作，社福類移工、返國休假的移工再來台及菲律賓、印尼移工等，均應接受由政府安排「集中檢疫」、集中檢疫費用為每天1500元，但如是社福類移工，勞動部會補助一半費用；至於產業類新引進移工，則由雇主或委託仲介公司辦理「居家檢疫」。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，近期屢接獲仲介詢問，能否將居家檢疫費用轉嫁移工？移工入國後的生活照顧是雇主責任，故集中檢疫處所或檢疫旅館的住宿費用應由雇主負擔，如果雇主向移工收取，已涉違反未全額給付薪資的規定，經查證屬實，將處6萬元至30萬元罰鍰，並廢止招募及聘僱許可；如是仲介向移工收取，將依就業服務法規定裁處，最重處超收費用20倍罰鍰及1年以下停業處分。

至於有民眾詢問，居家檢疫期間，雇主是否要給付移工薪資？勞動力發展署說，如協商約定不給付薪資，移工只要未違反隔離或檢疫相關規定及未支領薪資或其他補助，則可以申請1萬4000元的防疫補償；勞動部強調，防疫補償是補償給移工非補償給雇主，移工若有遭雇主或仲介公司收取檢疫費用情事，可保留相關事證向勞動部、地方政府或撥1955提出檢舉。

(中時 )