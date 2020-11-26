這種好心路人真的很稀有！一名網友昨天表示，下班準備騎機車回家時，突然發現機車上被留了字條，向他道歉碰倒了他的機車，害擋風鏡碎掉，但下面那句話讓他嚇到「我已經請機車行幫您換好了，再跟您說聲對不起！」不說他還沒發現有換過，PO網分享後引發網友一片讚聲。

一名網友在臉書《爆廢1公社》表示，昨天(25日)下班去牽車，東西都放好後突然發現車上有一張道歉紙條，上面寫著「不好意思，碰倒您的機車，擋風鏡破了，我請機車行幫您換好，再跟您說聲對不起！」這才發現自己的擋風鏡被換過，「不說我都沒發現！」從照片可以看到，擋風鏡一點刮痕都沒有，還亮到反光，看不見歲月的痕跡，證明真的是全新的。

路人超負責任的態度讓網友直呼，「這種人快絕種了！給他一個讚」、「這人素質真夠高！」、「在不給對方造成麻煩下，默默修正自己的錯誤，今日最猛」、「非常有家教」、「超棒的啊」、「如果是我也不會發現.....」、「好人肯負責」。

(中時新聞網)