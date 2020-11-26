衛福部長陳時中26日宣示，將對海外國人停付保制度做改革。（陳人齊攝）

健保會明天將完成健保費率審議，根據最新的費率試算，有望壓在5％以內，衛福部長陳時中今天也針對海外國人停付保制度改革做出宣示，表示目前社會各界已漸漸有共識，預計將於明年提案修法改革，健保署則已規劃，未來海外國人出國2年以上者，返台必須先補齊保費才能再加保。

健保財務吃緊，但屢傳長期旅居國外的僑民或國人，要看病時就回台用健保，尤其是經常批評台灣的藝人黃安、劉樂妍，還公然炫耀回台動手術用健保，引發民眾不滿。

依照目前健保規定，出國不滿6個月即返國者，註銷停保要先繳停保期間保費，至於出國6個月以上者則可先辦停保，待返國後申請復保，從復保當月開始繳保費，若戶籍遷出時間在2年內者，可在恢復戶籍後開始繳保費，至於戶籍遷出超過兩年者，則需先等恢復戶籍滿6個月後，在開始重繳保費。

現行規定讓許多海外國人返台就醫相當方便，只要有醫療需求就可先返台辦復保看病，出國前再辦理停保，已節省健保費，但這幾年國內已漸漸有民怨，認為停付保制度需要改革。

國民黨立委廖婉汝今在衛環委員會質詢時表示，現在疫情期間，許多民眾經濟受到嚴重影響，因此明天的健保費率調整不宜過猛，應先就停付保制度開始改革，取消海外國人的停保優惠，陳時中對此也表示贊同，認為這部分確實需要改革，現在社會也漸漸有共識，預計明年提案修法改革。

健保署長李伯璋指出，海外國人停付保制度，未來將針對出國滿2年以上的除籍退保者進行修正，會規定返國者必需先補足出國期的保費後才能再加保，最多將可追討5年內的保費，若以出國10年來計算，未來返國就要先繳完5年的保費，才能再加保。

對此陳時中表示，現行規範並非是要圖利海外國人，只不過社會觀感不佳，但停付保問題需修法，明天健保會只會討論費率問題，因此停付保制度暫時還不會有結果，但會先視費率調整的幅度再來進行整體評估。

李伯璋說，下周將與僑委會開會討論停付保相關議題，蒐集取消海外國人停付保優惠對旅外人士的影響，為達社會公平性，未來針對出國2年以上除籍退保者擬提出2方向，第一是回國設籍滿6個月才能復保，第二是馬上加保，但須先補繳完出國期的保費，保費則以5年為上限，2方案還有待修法討論。

(中時 )