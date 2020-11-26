台中市政府規劃將出租中的市立醫院移轉成為綜合醫院BOT招商。市議員張玉嬿、王立任、謝志忠、張耀中等26日在市議會表示，4.8公頃格局方正完整的醫療建地，市府應要求得標廠商所有醫療與服務系統，全部要以醫學中心的等級來服務市民，兼顧部分社會救助等社會責任。

張玉嬿表示，6月質詢時批評台中市立醫院長期出租私人醫院，市府僅充當房東，非常不宜，要求改建成為具有健康促進、公益照護、社會責任為目標的市立醫院；衛生局10月舉辦市立綜合醫院BOT促參案的說明會，吸引全台醫界目光。

張玉嬿說，這塊4.8公頃、格局方正完整的醫療建地，將是國內少有的BOT市立醫院，既然長庚、中國附醫、北醫等醫學中心龍頭集團都有意願投標經營，市府應要求得標廠商所有醫療與服務系統，全部以該集團相同的標準建置，用醫學中心的等級來服務市民。

謝志忠、張耀中指出，高達80億元的投資金額，市立綜合醫院未來更應該朝醫學中心發展，在醫療後援、醫療服務、經營管理、醫療資訊等各方面，都應該和得標的醫療集團分享經驗與交流，提升市立綜合醫院醫療水準。

王立任表示，目前台中市預估罹患失智症人口超過2萬9千人，但市政府只掌握11213人，將近還有一半未被照顧到，顯示失智照顧的醫療資源還是相當缺乏。在未來人口老化速度加快的情況下失智症將越來越普遍，尤其台中還有16個行政區沒有相關失智照顧服務據點，要求BOT的市立醫院一定要納入有失智照顧服務，確保是一座「醫養合一」的公益性醫院。

張玉嬿、謝志忠、王立任、張耀中認為，該預定用地總公告現值是23億7千7百萬元，價值不菲，市府責無旁貸應該把此案辦好，在招商合約務必兼顧部分社會救助等社會責任，提供更好的就醫品質與環境，守護市民健康。

(中時 )