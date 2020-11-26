人工智慧、資通訊、大數據、精密機械，想學習符合產業發展的專業技能嗎？勞動部明（110）年度免費失業者職業訓練課程出爐囉！課程兼顧產業與就業市場需求，預計將開辦350班以上，訓練人數將近萬人，每月均有開班，想要增進就業技能的民眾歡迎鎖定「職前訓練網」踴躍報名！

為協助失業及待業者充實專業技能，做好就業準備，勞動部勞動力發展署每年均由所屬5分署在全國11個訓練場，依據區域產業發展及就業市場需求辦理就業導向的職業訓練課程，參訓費用全額補助，十分適合有意提升或培養就業技能的失業者參加。

今年以來嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情使得人們的生活型態發生改變，如遠距、雲端等科技廣泛地運用，且配合各項資訊科技技術如人工智慧、資通訊、大數據科技的發展，更衍生出許多新興的商機與工作機會。

110年發展署將持續針對目前熱門的人工智慧、資通訊、雲端科技產業，辦理智動化與機器人、微晶片電子控制、網路管理與通信技術整合實務等課程，另亦因應國家重點產業發展，針對5+2產業辦理智慧通訊聯網工程、綠色科技水電自動控制、精密機械、應用電子、電腦數值控制與機械加工等課程，訓練職類非常實用且多元，另外每年的平均訓後就業率皆達9成，歡迎民眾踴躍報名參加！

發展署各分署除具有專業師資及完整訓練機具設備，另配置專業輔導員提供學員生活、學習及訓後就業等輔導服務，並於訓練期間辦理就業市場趨勢分析及求職技巧等課程，邀請廠商辦理就業說明會或徵才活動，訓練後則寄發推薦信或介紹信予用人單位，部分職類並協助結訓學員報考技術士證，以利結訓學員順利就業。

(工商 )