黑豹旗8強今展開，成德高中靠著盧奕呈8局上關鍵安打打破0比0僵局，加上2局接替登板的張畯耀6.2局僅被敲2安、1保送，另投出6次三振封鎖對方打線，終場成德以2比0擊敗玉里高中，隊史首闖4強。

8強首戰就上演投手戰，前7局兩隊都沒能攻下任何分數，但成德在8局上2出局後，第9棒周辰修安打上壘，第1棒的盧奕呈再補上右外野安打，加上右外野手又發生失誤，讓承德打破0比0的局面。

成德先發投手范茗翔2下在2出局後接連保送2名打者，成德緊急更換投手，接替上場的張畯耀三振打者，成功化解可能的失分危機，而他也成功壓制玉里打線，加上張孟源後援0.2局，沒讓玉里攻下任何分數。

成德高中投手張畯耀2局接替上場投球，6.2局僅被敲2安、無失分。（毛琬婷攝）

成德總教練黃郁倫表示，過去隊史最佳就是8強，今天的比賽球員壓力都很大，但自己就是叮嚀他們要用平常心面對，「張畯耀今天投得很好，但今天戰術執行的不好，這部分是需要再去修正的，畢竟之後面對的對手會越來越強。」

而玉里王牌投手林鴻祥先發7.2局、飆出10次三振，失1分，他在8上被周辰修敲安後，達到投球數規定後退場，接替上場的投手也沒能守成，讓他吞下敗投。看到子弟兵繳出優異表現卻沒能取勝，玉里總教練余進德也感到可惜。

「關鍵還是右外野那個失誤。」雖然無緣改寫隊史最佳成績，但余進德仍希望球員能夠正面看待失利，「輸贏都是比賽的過程，不需要因此有太多負面情緒。」

玉里高中先發投手林鴻祥7.2局、失1分吞下敗投。（毛琬婷攝）

(中時 )