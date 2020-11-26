富士達保經於24、25日南方莊園渡假飯店盛大舉辦「2021年度策劃會報暨領袖極峰頒獎典禮」，邀集300多位全台優秀同仁共襄盛舉，同時公布2021年度主題「展翅，傲視群雄」，號召全體同仁齊心完成「人員突破4000位」及「保費收入翻倍」等新年度目標；富士達保經董事長廖學茂表示，看好明年景氣回溫，力拼人員、保費收入雙倍增。

2天1夜的活動，由廖學茂以「2021年度展望與願景」率先揭開序幕，接著多位績優主管接力分享成功銷售與客戶經營策略，更特別邀請到政治大學教授周行一蒞臨授課，針對「疫情與全球經濟」進行深度剖悉；次日，則力邀麵包達人吳寶春分享「從最後一名到世界冠軍」的成功方程式，並於「領袖極峰頒獎典禮」喝采聲中畫下完美句點。

廖學茂表示，2020年選擇「無懼‧締造無限」作為年度行動主題，正巧呼應疫情衝擊下公司完成各項挑戰的決心；今年富士達不斷擴展服務版圖，於桃園成立首間「教育訓練暨育成中心」；持續深耕南台灣，於嘉南及高屏等地區陸續成立新服務據點。

富士達保經在內外勤同仁齊心努力下，今年再次交出漂亮的成績單，締造出無限可能，展望2021年，富士達保經將行動主題訂為「展翅，傲視群雄」，希望所有同仁都能乘著明年景氣順風，展翅翱翔朝著更高更遠的目標前進，力拼成為保險業界佼佼者。

首日活動，廖學茂帶領同仁回顧公司今年度發展與突破，闡述明年目標與願景，勉勵同仁與公司一起不斷成長，並特別感謝各位主管的支持配合，於疫情影響和政策調整雙面夾擊下，仍站穩腳步持續締造良好業績。邀請財經學者周行一教授深入剖悉明年景氣概況，協助所有同仁盡早做好準備。

次日，吳寶春演講暢談一路成長奮鬥歷程，鼓勵同仁勇於挑戰追夢，心之所向必能達成，活動尾聲由領袖極峰競賽頒獎典禮壓軸登場，台北一區部業務經理李采諭二度奪得本次競賽會長寶座，所有得獎同仁們在全場熱烈掌聲與歡呼下，風光領取屬於自己的榮耀。

(中時 )