雃博(4106)目前陽壓呼吸器面罩在西班牙市場占有率破5成，總經理陳恆偉表示，陽壓呼吸器面罩不是一個簡單的耗材配件，而是使用者與呼吸器之間的重要橋梁，世界大廠皆視面罩為兵家必爭之地，布局上千數量專利。雃博視面罩為短中期重要發展策略，將持續投入研發資源，依據各種使用者需求，輔以人因工程分析為基礎，建立完整產品線，與全球品牌通路夥伴共同服務市場。此外，針對北美市場，雃博將在面罩市場擴大通路經營，除了現有線上專業經銷通路，同步經營終端使用者及保險補助通路。

根據市場調查，全球約有4%成年人罹患OSA(Obstructive Sleep Apnea,阻塞型睡眠呼吸中止症)，其中最主要區域為北美市場，其次為歐洲市場，亞太市場雖目前占比不高，但因當地經濟成長及對OSA疾病日益重視，故區域成長動能最高。目前估計2020年全球陽壓呼吸器面罩產值約20.2億美元，預估在2026年市場規模將達到27.44億美元。

雃博APEX Medical以陽壓呼吸器面罩WiZARD 510奪下第29屆台灣精品獎金質獎。陳恆偉表示，本次獲金質獎的WiZARD 510面罩以無框架設計、全布料支撐、進出氣分流三大特色開發出兼具舒適性與功能性的陽壓呼吸器面罩，剪除使用者心理層面的病識化標籤，提供OSA患者舒適自在的體驗。

(時報資訊)