南投縣某公所張姓技士，利用督導轄內工程執行、驗收之便，向得標工程標案廠商，收受逾百萬元賄款！南投地檢署檢察官黃慧倫指揮偵辦，認為被告所犯為貪汙重罪，有湮滅證據及串證之虞，26日向地院申請羈押獲准。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍表示，黃慧倫偵辦張姓公務員疑涉貪瀆案件，指揮台中巿調查處、南投縣調查站、中部地區機動工作站等司法警察機關，發動搜索4處所，傳喚12人進行查證，檢察官訊後認張姓公務員，涉嫌違反貪務治罪條例之收受賄賂罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准，李姓業者則諭知交保候傳。

此案經檢察長張曉雯指示，由7位檢察官及2名檢察事務官組成辦案小組，檢察官分工漏夜訊問張姓被告及證人共12人，檢察事務官則負責調取相關標案卷證進行分析比對；黃慧倫訊問張姓被告後，認為他涉違反貪汙治罪條例之違背職務行為收受賄賂罪、對於職務上之行為收受賄賂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串、滅證之虞，向南投地方法院聲請羈押禁見獲准。

檢方仍將持續追查及釐清被告等人，是否涉有其他不法犯行，及有無其他共犯，嚴懲不法行為，以澄清吏治，並維護政府機關廉潔形象。

(中時 )