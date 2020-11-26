台中市太平區蝙蝠洞步道工程完工，唯一出入道路長龍路彎道多、角度又大！市議員張玉嬿26日質詢指出，一整年發生44件A1、A2交通事故，事故地點遍布各大轉彎路段，上周又有死亡車禍，要求市府個別研擬最佳防治方案，道路施作截彎取直工程，解決長期交通夢魘。

張玉嬿表示，太平蝙蝠洞步道工程長880公尺、耗資2400萬元，維持自然林相原貌、生態豐富，非常適合登山健走，要求市長盧秀燕主持落成典禮廣加宣傳，讓大家知道太平區有這麼美的步道，可以在原始林中踏青一小時以上，重振當地觀光。

張玉嬿話峰一轉說，這麼美麗的風景區，唯一的出入道路長龍路風景美、彎道多、角度大，是重機騎士和自行車友最愛前往朝聖的路段；長龍路二段到四段約6公里的路段(中埔二號橋到六號橋)，路小彎多，照明不足，但不少駕駛騎車超速，又愛壓車，常出車禍。

張玉嬿表示，依警方的資料，去年11月到現在一整年就發生44件A1和A2的交通事故，幾乎是比較大的轉彎處就有可能是發生事故熱點，今年就有2件死亡車禍，其中一件就發生在上周，近三年每年A1和A2交通事故都約30件左右，當地住戶對那麼多的車禍飽受驚嚇。

張玉嬿強調，上周前往會勘時就有數十名當地居民主動與會，表態願意提供土地讓建設局進行道路截彎取直的工程，盼解決長期以來的交通夢魘，而交通局應分析事故地點，個別研擬最佳防治方案，讓蝙蝠洞風景區有安全的出入道路來重振觀光，當地住戶安心回家。

(中時 )