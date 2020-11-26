【現場直播】新增2境外移入！ 疫情指揮中心召開臨時記者會｜2020.11.26

國內今日新增2例新冠肺炎境外移入確定病例，為台灣籍20多歲男性(案625)及印尼籍50多歲女性(案626)，分別自美國、印尼入境，其中案625是美國留學生，20日出現喉嚨痛等症狀，24日火速返台，於今天確診，另名印尼移工則是檢疫期滿，外出見友人後察覺仍有不適，就醫採檢後確診。截至目前，國內共累計625名確診案例。

秋冬防疫專案即將於下周二（12/1）上路，屆時國人返台需持三天內核酸檢驗陰性報告才能入境，但就在大限來臨前夕，有留學生出現症狀後4天內火速回台。

指揮中心發言人莊人祥表示，案625今年8月下旬至美國就學，11月20日出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，並未在當地就醫，11月24日返國入境時主動通報有症狀，於機場進行採檢，並於今日確診。

莊人祥表示，已掌握個案同班機接觸者共18人，其中5人為前後2排座位旅客，列居家隔離，13人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

案626因工作不定期來台，本次因處理私人事務及探訪友人，於11月9日再度來台，入境時無症狀。個案於防疫旅館居家檢疫期間，11月22日起陸續出現輕微頭痛、咳嗽、喉嚨痛及聲音沙啞等症狀，但自覺症狀輕微，檢疫期間均回報無症狀；11月24日檢疫期滿後前往探訪友人，因仍有不適症狀，同日就醫採檢，於今日確診。

莊人祥表示，目前已初步掌握案626接觸者共7人，包括防疫旅館工作人員及友人等，其中1名防疫旅館工作人員因清潔個案房間時，僅佩戴口罩及手套，未著其他防護裝備，故列居家隔離，另有3名友人因與個案共用衛浴設備，亦列居家隔離，其餘3名接觸者因與個案接觸時間較短，且有佩戴口罩，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計108,549例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含106,868例排除)，其中625例確診，分別為533例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、555人解除隔離、63人住院隔離中。

(中時新聞網)