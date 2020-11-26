第13屆臺以（以色列）經技合作會議25日以視訊會議方式舉行，由經濟部政務陳次長正祺與以色列政府貿易代表暨經濟部副總司長寇翰（Ohad Cohen）共同主持，雙方針對水資源、循環經濟、能源、工業研發、金融科技、人工智慧、通訊及智慧城市等領域廣泛交換意見，並簽署標檢協定。

寇翰於開幕致詞中首先表示，目前以國仍受疫情影響，但由於臺以經技合作會議平臺對促進兩國貿易關係相當重要，因此特以視訊方式進行會議。自從上屆會議以來臺以兩國貿易成長，去年兩國貿易額達16億美元，以國對我出口成長超過40％。以國亦責成在臺辦事處利用各種可能方式加強兩國私部門更多商務互訪與交流，未來希望此會議平臺能進一步增進臺以經貿合作，增進雙邊經貿產業關係。亦特別利用此機會恭賀臺灣防疫成功，可作為國際典範。

陳正祺致詞時則分享我國在面對後疫情經濟新情勢及全球供應鏈重組之因應策略，並指出，以色列以科技創新聞名全球，我多家臺商已在當地設立研發中心或投資以國新創公司，特拉維夫並有「中東矽谷」的美譽，我國業者具備高度製造彈性，可尋求共同合作推出整合解決方案。

本屆會議成果豐碩，雙方簽署標檢合作協定，將進行資訊交換及人員交流，以利在標準及產品安全領域深化合作；本年臺灣遭逢缺水危機，未來將持續藉助以國世界級水資源管理及節水系統，透過雙方經驗交流提升我國相關技術，以穩定我國水資源供應，保障民生及經濟發展。在工業研發上，雙方將在現有合作中納入場域驗證；在循環經濟上，臺以公私部門將進行合作，共同探討申請歐盟綠色新政聯合項目；雙方也將在太陽能領域進行合作，探索適當的支持模式及管理規範，生產符合循環經濟原則的太陽能板；在能源議題上，我方分享離岸風電的發展經驗，雙方也在儲能設施的政策及開發上相互交流及尋求合作機會；未來雙方也將合辦金融科技研討會，尋求進一步合作機會。

值此武漢肺炎疫情期間，國際貿易量大幅衰退之際，今年1至9月臺以雙邊貿易卻能逆勢成長14.7％，以色列出口至臺灣金額更成長26.5％。未來將持續推動各領域合作，提升雙邊經貿產業互動關係。

(工商 )