中油查德油田股權爭議 王美花：7日內完成清查 13:302020/11/26 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油在非洲查德探勘到石油，最快12月首艘滿載原油的運油船就會抵台，但卻爆出查德礦場股權爭議，經濟部長王美花26日表示，會在7天內清查，了解股權轉移是由誰拍板。 中油查德礦場股權從持股70％，變成現在讓渡一半約35％給有中資背景的華信能源，王美花26日出席立法院經濟委員會備詢時表示，目前中油經營權沒有問題，但的確要保障後續的經營權，並且會瞭解當時是如何讓股權交易的狀況。中油強調，中油負責查德油田整個礦區開發生產交運，中油擁有經營權，這部分有三層確保機制，國人可以放心。 (工商 ) #中油 #查德 #王美花 #經營權 #股權爭議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《集中市場》外資不賞臉 權王連6日站不回500元 15:282020/11/25 財經 NBA》阿迪巴約與熱火續約 5年1.95億美元 09:572020/11/25 體育 NBA》火箭獲得優質中鋒伍德 3年4100萬美元 10:342020/11/25 體育 檢調搜索國民黨立委吳怡玎住處 追查胞妹涉康友炒股案 11:062020/11/25 社會 逾7成雇主未查外國人證件 勞動局提醒3步驟不可少 10:202020/11/25 財經 水情持續吃緊 王美花：實在是老天不幫忙 12:512020/11/25 生活 大公司尾牙改部門舉辦 王美花：中小型餐飲更有商機 15:302020/11/25 財經 大動作搜索 疑轉移丟毒案焦點 04:102020/11/26 政治要聞 投資台灣高峰論壇 12／3登場 04:102020/11/24 產業特刊 蔡總統拒辯萊豬 江啟臣脫稿怒嗆：宣布進口的是妳自己 14:572020/11/25 政治 財經熱門新聞 給付內容太over 3大壽險12月底前停售失扶險 - 要聞 - 工商 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 貨櫃航運大浪來了 謝金河爆好友空降意外坐在浪頭 - 財經 差距猛縮105兆 國家品牌榜陸緊追榜首美國 - 財經 窮人怎翻身？比爾蓋茲稱不用念大學 應該這樣做 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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