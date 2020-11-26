中油在非洲查德探勘到石油，最快12月首艘滿載原油的運油船就會抵台，但卻爆出查德礦場股權爭議，經濟部長王美花26日表示，會在7天內清查，了解股權轉移是由誰拍板。

中油查德礦場股權從持股70％，變成現在讓渡一半約35％給有中資背景的華信能源，王美花26日出席立法院經濟委員會備詢時表示，目前中油經營權沒有問題，但的確要保障後續的經營權，並且會瞭解當時是如何讓股權交易的狀況。中油強調，中油負責查德油田整個礦區開發生產交運，中油擁有經營權，這部分有三層確保機制，國人可以放心。

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