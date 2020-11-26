針對金門鄉親關注的癌症術後治療中心（腫瘤醫學癌症中心）建置進度，縣長楊鎮浯表示，他在去年親自向蔡英文總統力爭後，中央已同意1次性「專案」補助籌建經費，敲定以2年後營運為目標。

楊鎮浯今答覆縣議員石永城質詢時指出，鄉親罹癌需赴台接受手術，術後的電、化療才是長期抗戰，而治療過程的舟車勞頓、家屬陪同照料，更讓病患和家屬承受沈重壓力，且交通往返也有感染風險，其中包含龐大的社會成本支出，他對鄉親心中的痛苦有深刻了解，在立委任內就十分關注，如今更帶領縣府團隊全力解決，朝籌建「癌症術後治療中心」落實在地醫療，進行具前瞻性的長遠規畫。

楊鎮浯表示，去年823砲戰61周年，他向出席追悼活動的蔡總統提出相關議題，後來行政院張景森政委為此召開專案會議，他也再次列席爭取，最後決議將金門醫院舊門診大樓結構補強，使用大樓1樓後側及2樓部分空間做為建置之用。

至於該中心所需硬體空間、設施設備購置經費，楊鎮浯也說明他於今年8月7日率縣府團隊拜會衛生福利部，親向陳時中部長爭取，雙方達成朝可行方向推動的共識，並邀請專家評估購置合適且合用設備後，再由衛生福利部醫療發展基金1次性投資籌建經費。

9月4日的金門地區首長聯繫會報中也決議：「請衛福部與部立金門醫院儘速提出完整計畫與執行計畫內容，請以1至2年內完成並營運為目標，並請衛福部儘速核定辦理。」讓全案有了具體進展。

楊鎮浯也指出，日前他與張景森政委電話聯繫，中央預計12月初「專案」同意金門醫院3、4000萬元購置相關醫療儀器，其後也會補助癌症治療的直線加速器（市價約1億）等儀器及建築物結構補強等經費，期待2年後如期試營運。

他也強調，地方跟中央需做到無縫接軌，才能順利加速推動期程，縣府將協調金門醫院提出先期規畫提報醫發基金補助，做到「縣府先核定、醫院先啟動」，後續中央補助經費才能順利挹注。

(中時 )