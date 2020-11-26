大學某些科目可以開書考，但其實不一定會比較容易。一名台大生分享，期中考的一門科目可帶三張A4小抄入場，所以就算抄到快脫窗，還是拚命寫上去，而超狂小抄的照片曝光後，引發網友熱議，不少人看了跪喊，這就是台大；也有人說，其實開書考才是最難的考試。

一名台大女學生在《Dcard》上分享，「產業經濟」這門科目的期中考，可以帶三張A4小抄進入試場，因此即便抄到眼睛快脫窗，還是把所有重點都記錄下來。從照片中可見，3張A4紙上滿滿都是字，看得出來非常用心抄寫，而她也好奇詢問，其他人的小抄都長什麼樣子？

貼文一出，立刻引發熱議，「這就是台大，跪了」、「字好美，給你點讚」、「老師說open book或可以帶小抄，就知道這次考試會是場硬仗了」、「好狂」、「你這樣抄完，基本上已經都讀熟了」、「我只想問，背面呢？」

期中考可以帶小抄去考試，許多網友也紛紛PO出自己辛苦製作的小抄。（圖／翻攝自Dcard）

留言處也有許多網友分享自己的小抄，其中有位網友將300頁的原文書，整理成一張密密麻麻的英文小抄；另也有人做出「超濃縮小抄」，只見文字之間幾乎沒有距離，讓人看傻直呼，太扯了！這樣考試要找答案時，跟尋找威利有啥不同，真擔心你的眼睛。

此外，多數網友認為「開書考」通常都比較困難，「期末考整本書也說可帶一張A4，但開考後，往往發現都是帶心安的，根本找不到答案」、「有科比較硬的考試，老師說想帶什麼都可以，手機也沒關係，反正你也找不到答案」、「open book題目真的是難到哭，抄一堆用不上更哭」。

(中時新聞網)