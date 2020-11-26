尖端醫（4186）宣布，受惠精準醫學業務持穩開展，10月營收年成長60.72％；以每股25元溢價發行的2.5億元現增款項也提前到位，有助擴大產能，搶進細胞治療商機。此外，尖端醫自行研發之龍隼新冠病毒抗體快篩片，獲得歐盟CE認證取得體外診斷醫療器材（CE-IVD）標示，已接受東南亞與歐美客戶預定下單。

尖端醫表示，在特管辦法核准的自體細胞治療六項中已掌握五項治療技術，目前合作醫療院所包括花蓮慈濟醫院、新光醫院、臺北醫學大學附設醫院及萬芳醫院等；更與銘福集團旗下天福天美仕公司簽署合作備忘錄（MOU），規劃搶進大陸、東南亞再生醫療市場。

尖端醫在臍帶血、臍帶間質幹細胞、免疫細胞保存等多方面開枝散葉，除是全台第一家通過衛福部GTP（人體細胞組織優良操作規範）細胞製備場所查核的幹細胞儲存公司，今年更是通過退化性膝關節炎、膝關節軟骨缺損治療計劃，成為全國第一個骨髓間質幹細胞製備場所。

尖端醫指出，近期通過的自體骨髓間質幹細胞移植，還可用於神經醫學領域如脊髓損傷患者，依臺灣健保資料庫統計，國內脊髓損傷發生率每年每萬人2.46件，相當於每年有4-5千個家庭因為脊髓損傷而破碎，所以將待衛福部審查核可後，將為病患帶來新的機會與新生。

此外，尖端醫與天福天美仕雙方合作搶進再生醫療領域，將以東南亞為主、大陸為輔，預計對天福醫院進行GTP（人體細胞組織優良操作規範）整廠輸出，並導入尖端臍帶血、臍帶經驗等的細胞儲存業務，期望可與國際大廠合作進行細胞製造。

(工商 )