樂團五月天日前宣布自12月26日起至明年3月29日，舉辦「好好好想見到你Mayday fly to 2021北中南巡迴演唱會」，前總統陳水扁今在臉書表示，「阿扁也好好好想見到五月天，不知道是否可以去他們的演唱會？」

陳水扁今在臉書先指出，1995年當時還是大學生的無黨籍立委林昶佐成立台灣第一支黑金屬樂團「閃靈」，隔年閃靈在大安森林公園舉辦的「野台開唱」上演出，他還站台致詞，讓林昶佐曾經心想，「閃靈和阿扁好像特別有緣份」。

扁指出，五月天前身是在1995年時，由就讀師大附中的吉他手怪獸、主唱阿信和鼓手錢佑達，所組成的「So Band」樂團，貝斯手瑪莎後來也加入，吉他手石頭則在「野台開唱」前加入。為了參加野台開唱，使用Mayday作為團名，並在野台開唱當天改名「五月天」。

陳水扁表示，五月天的當年對於服貿立場引發爭議，網友起底他們在1996年出道前，就以「SoBand」團名出現在台灣要建國晚會，演唱《母親ㄟ名叫台灣》；到了2001年，他到板橋體育場觀賞五月天演唱會時，於開唱前到後台為五月天加油打氣。

他說，2003年五月天出席中美洲咖啡嘉年華會，不僅獻唱，還跟他合影。為此五月天被統媒貼上「深綠」標籤。

陳水扁最後表示，五月天「好好好想見到你」演唱會，他也好好好想見到五月天，不知道是否可以去？

(中時 )