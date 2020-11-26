全國身心障礙國民運動會2年舉行一次，期盼今年台中市選手旗開得勝、凱旋而歸。（盧金足攝）

全國身心障礙國民運動會2年舉行一次，2018年舉行時台中獲得71金60銀30銅，排名全國第三，今年全國身心障礙國民運動會27日至30日在台東縣舉辦，台中市代表隊選手共計197名，參與14項競賽種類，26日由副市長陳子敬頒授市旗給選手代表許樂田徑聽障選手，也是全中運新民高中代表選手，她在去年、今年全中運皆獲100公尺跨欄金牌，截至10月已6度打破聽障總會世界紀錄。

陳子敬表示，全國身心障礙國民運動會2年舉行一次，2018年舉行時台中獲得71金60銀30銅，排名全國第三，期盼今年選手盡力而為，旗開得勝、凱旋而歸，也為2022年由台中主辦的全國身障運增添風光。此外，也感謝企業、後援會等相關單位配合市府推廣運動政策，支援選手盡情發揮，成績突飛猛進。

運動局長李昱叡表示，市府積極推展身心障礙體育活動，舉辦國際身障桌球公開賽及台中市身障運動會等各項賽事，2022年更將由台中市承辦全國身心障礙國民運動會，希望藉由這屆賽事讓選手獲得更多競賽經驗，培育更多台中市代表隊選手。

今日活動，陳副市長、運動局長李昱叡、台中市身心障礙體育總會理事長陳清龍、維他露基金會執行長侯至祥、南屯國小校長蔡承憲、惠明盲校校長陳志福、台中市啟明學校校長廖連喜均出席，市議員陳成添也派代表參與。

(中時 )