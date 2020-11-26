行政院上午說明「進口豬肉全方位管理措施」，新肉品廠要先查廠才能進口，衛福部研判，明年元旦雖開放萊劑美豬進口，但實際上有可能沒有萊豬來台。行政院祕書長李孟諺表示，肉品新廠要先查廠才能進口，是政院各單位共同決定，政院將請相關機關與美溝通，徵得支持。

為增進台美經貿往來，政府宣布明年元旦起開放含萊劑美豬只要符合殘留標準即可進口來台。但美方肉品新廠必需先查廠才能出口肉品，由我方業者進口。衛福部次長薛瑞元在會後記者會表示，明年元旦起有可能發生舊廠未進萊豬，新廠也未申請來台，實際上無萊豬被進口來台的情況。

薛瑞元並說明，如果單談美國豬肉占進口豬肉的10％，進口豬肉則占台灣豬肉市場的10％，換算美國豬肉市占率僅1％，而目前進口的美豬都是不含萊劑的，政府未來會在源頭把關，未來會進口的美豬的將依標準在邊境查驗。

他說，目前仍在進口美豬的廠商，大部分都是表現優良的廠商，也就是歷次查驗都沒有違規的，至於未來的新廠，則要經過查廠肉品才能進來台灣。

薛瑞元並說，由於尚未開放，目前並無新肉品廠來申請進口肉品，至於舊廠有無想進萊豬，因含萊劑及不含萊劑的肉品價格並無太大差異，相信廠商「會很聰明的做營運策略選擇」。

李孟諺則表示，對於新增肉品廠商要查廠才能進口，是行政院會同各單位共同的決定，主要是為確保衛生環境管控得宜，可確保進口肉品的品質，政院會請相關機關與美方溝通說明，相信這樣健康的原則應可徵得美方支持。

至於若有美方肉品業者未經查廠，就以其他舊廠名義進口，李孟諺說，若有假借舊廠名義出口美豬來台，就是偽造及欺騙，政府會嚴格把關及要求。

(中時 )