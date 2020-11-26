俄艦威脅將撞美驅逐艦

美俄軍艦在太平洋激烈對峙，據稱由於美國海軍驅逐艦侵入俄方海域，因此俄軍威脅要撞對方。

據BBC新聞網和《太陽報》（THE SUN）25日報導，反潛驅逐艦「維諾格拉多夫海軍上將」號（Admiral Vinogradov）拍攝的影片顯示，美國「約翰馬侃」號（USS John S. McCain，DDG-56）驅逐艦進入日本海。俄方說，對方周二非法進入日本海內的俄羅斯海域。

莫斯科指控，「約翰馬侃」號侵入日本海內的彼得大帝灣（Peter the Great Gulf）兩公里。但在俄方威脅，將猛撞美艦後，「約翰馬侃」號才被驅離。不過，美國第7艦隊發言人凱利（Joe Keiley）說，俄方的指控子虛烏有。他並強調，美艦沒有被驅離任何國家的領海。

凱利說，美國絕對不會向任何脅迫屈服，或是被迫接受像俄羅斯那樣的非法海權主張。而俄羅斯則警告，這類事件可能引發美俄全面衝突。

據俄羅斯國防部說，隸屬俄軍太平洋艦隊的「維諾格拉多夫海軍上將」號透過國際通訊頻道警告「約翰馬侃」號，離開俄方水域，否則可能利用撞擊逼「入侵者」離開該國領海。

儘管這類海上事艦十分罕見，但去年「維諾格拉多夫海軍上將」號也曾在東海差點和美國提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「錢瑟勒斯維爾」號（USS Chancellorsville，CG 62）相撞。

美俄關係依舊緊張，而俄羅斯總統普丁至今尚未祝賀拜登當選美國總統。

(中時新聞網)