連續5年推廣馬戲表演的衛武營國家藝術文化中心，本周末將再度登場，今年首度規畫「打開排練室」，讓民眾近距離觀察馬戲演員、編舞家彼此交流、合力創作過程，深入了解演員為完成高難度馬戲動作，背後所付出的心血。

「馬戲平台」是衛武營國家藝術文化中心三大平台之一，第5屆活動將於27日至29日展開，以「夢想、造夢」命題，衛武營藝術總監簡文彬特別表示，希望從「實踐夢想，永遠走在鋼索上」的決心中，帶給國人跨越疫情挑戰的勇氣。

本屆售票精選節目FOCA福爾摩沙馬戲團《苔痕》，是團隊馬戲跨界三部曲最終部，和德國支離疏製作（Peculiar Man）跨國共創；團長林智偉說，馬戲演員只要幾天不練習，技術就會生疏，今年因疫情長時間沒演出，很擔心撐不下去，幸好在政府紓困與疫情舒緩下，順利克服難關。

「一般人吃到好吃的湯麵，不會了解廚師花了多少心思在調湯頭！」簡文彬說，因此今年馬戲平台首創結合駐地計畫安排「打開排練室」，讓衛武營會員看看馬戲演員、編舞家練習時的互相挑戰，希望吸引更多民眾對馬戲藝術產生興趣。

此外，民眾可自由參與《榕樹下的馬戲森林》，來場沉浸式馬戲奇幻旅程，衛武營並規畫2場樹洞耳機電影院，播放馬戲主題電影《大娛樂家》、《小飛象》；國立臺灣戲曲學院民俗技藝學系也難得到衛武營移地教學，為馬戲藝術培育人才。

(中時 )