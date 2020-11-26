弘光辦全國首屆室內無人機群飛，舞者與無人機搭配演出。（陳淑娥攝）

弘光辦全國首屆室內無人機群飛，樂團與無人機一起演出。（陳淑娥攝）

弘光科大26日舉辦第一屆「無人機群飛舞動演繹賽」，堪稱國內最大一場室內無人機表演，並結合舞者演出，總共安排7個節目。其中「波瀾萬丈」出動40台無人機齊飛，發出綠、藍、紅色炫光，在半空中不斷變化造型，好似大螢火蟲迎面而來，非常壯觀，台下觀眾驚呼連連。

弘光科大智慧科技學院院長黃文鑑表示，學校成立無人機訓練中心開辦創新應用課程培育人才，舉辦首屆無人機室內演繹賽，並與高中職無人機社團合作。另外，在12月17日將舉辦研討會，邀請Discovery頻道「台灣無比精彩」紀錄片導演楊守藝、國慶煙火無人機團隊台灣希望創新執行長李志清等人分享經驗。

負責活動的無人機訓練中心主任張成榮表示，這次活動堪稱國內最大場的室內無人機表演，總共安排7個節目，共計出動40台無人機，得花1小時進行電腦設定，且必須避免其他訊號干擾，難度頗高；另外，還安排無人機搭配真人舞蹈演出、隨著爵士樂節奏飛行。

參與無人機操作資工系學生王以佑說，無人機演出至少要有5個人，1個人操作儀器負責連線，另外4個人負責布置。

第一個節目由弘光科大演出「波瀾萬丈」， 40台無人機齊飛，發出綠、藍、紅色炫光，在半空中不斷變化造型，好像很多大螢火蟲迎面而來，非常壯觀。接著由首羿國際、投影人演出「銀河漫步」節目，是一場燈光與音效的演出，背景投影出宇宙銀河系星河，無人機飛在投影上旋轉，還有舞者跟著律動，讓人感受到宇宙的浩瀚。

另外，東海大學爵士樂社演出「爵士樂與無人機之戀」，無人機配合著節奏上下起伏律動；森泰群飛隊演出「無人機群飛之舞」；首羿國際隊阿拉丁舞團演出「中東肚皮舞」，舞者跳搭配無人機一起跳舞，舞者舉手時無人機跟著上升，好像是阿拉丁神燈，有魔力隨著舞者指揮；悅風舞團演出「蝶舞流螢」，多名舞者配合著10台無人機律動，燈光舞步搭配得天依無縫，令人讚嘆連連。

(中時 )