舊有北市公館配水池容量有6萬噸，採地下式構造、上方為苗圃及停車場，自1977年落成使用至今，台北自來水事業處表示，舊公館配水池已逾40年使用年限，且耐震防災能力有限，為確保中正、萬華及文山區整體供水安全，同時整併50年代北水處老舊辦公廳舍，規畫現址改建並共構自來水監控、水科學館、行政中心及商辦空間等，兼顧資產活化、商圈共榮的多目標利用，預計2024年完底完工。

台北市長柯文哲26日主持動土典禮，水處說明，配水池經改建後，總樓地板面積約11.8萬平方公尺，含配水池面積1.4萬平方公尺，為地下3層、地上3棟的鋼骨結構黃金級綠建築與銅級智慧建築。

北水處指出，主棟為12層樓高、其餘副棟則為10層樓高，主棟作為自來水本業使用，副棟將提供3.4萬平方公尺商辦空間，為公館商辦供給注入新活水，另提供2萬平方公尺開放空間，串聯公館水岸成為思源街新亮點，施工經費50.6億元、預定2024年底竣工。

(中時 )