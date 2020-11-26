頭份市苗124線道中正路、顯會路口原有機車2段式左轉標誌。（謝明俊攝）

頭份市苗124線道中正路、顯會路口原有機車2段式左轉標誌，目前都已移除。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推動取消機車2段式左轉，近日踏出第1步，縣府工務處利用苗124線中正路重鋪柏油機會，將內側車道禁行機車標誌及路口機車2段式左轉標誌全面撤除，已贏得綠營民代及年輕機車族鼓掌叫好，未來將逐步擴大範圍，領風氣之先，成為國內首個全面取消機車2段式左轉的縣市。

國內實施機車2段式左轉已有近20年經驗，當初就是以安全考量，將汽、機車分流為出發點，苗栗縣政府推翻安全考量，完全以機車族路權及便利為依歸，逐步取消機車2段式左轉措施，成效將讓人拭目以待。

縣府工務處當初研擬取消機車2段式左轉時，原計畫是對全縣58個重要路口全面檢討同時撤消，但事後又改在頭份市中正路及中華路2個路段試辦。由於中華路試辦路段是屬頭份市公所養護路段，頭份市公所認為安全有疑慮拒絕取消，工務處只得先從124縣道中正路開始試辦。

中正路從線道124乙路口至顯會路之間，先前進行路面拓寬工程，近日完工後重鋪柏油路面，並畫設路面標誌標線，工務處利用這個機會，將原有內線車道「禁行機車」標誌及多個路口機車2段式左轉標誌撤除，也就是宣告該路段，汽、機車不用再分流，機車可以逕行左轉。

在縣警局及所屬分局官警，以及市公所業管課室一致反對下，縣府工務處仍排除雜音，全力推動取消機車2段式左轉，警方及市公所強調，已在先前會勘及會議中提出異議，未來一旦有相關責任歸屬應由縣府及提案民代承擔。

(中時 )