行政院長蘇貞昌明天將再度赴立法院施政報告並備質詢，國民黨揚言將繼續杯葛，民進黨團昨下午起排班守在議場大門前，就是要防止國民黨持續杯葛。民進黨團今中午舉行黨團會議，沙盤推演明天院會可能的情況。民進黨團總召柯建銘會後受訪表示，現在已經是D-day，民進黨態度跟決心很清楚，明天蘇院長一定要上台報告並展開總質詢，請國民黨不要忽視民進黨的決心。

國民黨立法院黨團不滿蔡政府開放含萊劑美豬進口政策，已經12度杯葛蘇貞昌於立法院會上台施政報告並備質詢，讓立法院會一再空轉，甚至已經累積逾700件修法草案待處理後付委，民進黨團昨下午起輪班駐守議場大門，打算周五不再讓國民黨有杯葛機會。

對於民進黨團明天要護蘇貞昌上台施政報告，國民黨團總召林為洲昨表態，如果民進黨要強勢清場，那就準備上演全武行，藍綠終須一戰，國民黨絕對不會輕易讓民進黨得逞。

柯建銘今再度向國民黨喊話，柯建銘強調，民進黨從昨天下午開始排班，立場很清楚，就是周五一定要讓蘇院長上台報告，施政總質詢也一定要開始，因為國家及國會都需要正常運轉，請國民黨不要迴避。

至於明天的戰略，柯建銘不願鬆口，柯建銘僅表示，明天就知道怎麼做，畢竟在立法院那麼久，立院衝突各黨都有經驗跟盤算，各黨也會也所準備，但敬告國民黨不要挑戰民進黨的決心。

(中時 )