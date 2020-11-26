台中市大安區農會雙擁農畜產業，致力輔導在地農民有成，其中最佳「豬」隊友陳彥融，3年前返鄉接手父親養豬場，從飼養三品豬轉而挑戰二品豬，他抱起小豬就像抱嬰兒一樣，時不時透露關懷眼神，展現對畜產業的高度熱忱。

今年40歲的陳彥融原本在藥廠工作，因為父親年邁，3年前返家接手養豬場，由於傳統飼養的三品豬，雖長得快、抗病力高，但在市場上相對價格不好，他決心挑戰身形好看、肥瘦比例佳的二品豬。

陳彥融表示，由於二品豬不僅在小豬時，飼料營養就要比三品豬好，且因氣候異常，小豬容易生病，他認真學習克服諸多困難，更自己培育種豬，從繁衍小豬到養成大豬，已能獨當一面，目前養殖約1000多頭豬隻。

陳彥融育有3個小孩，他抱起小豬彷彿抱自己孩子一樣，不時透露關懷眼神，不僅如此，乾淨整齊的豬圈及對飼養豬隻的堅持，都可以看出他對畜產業的熱忱。友人笑稱，「人家是小孩照豬養，他是小豬照人養！」

大安區農會總幹事蔡建宗指出，陳彥融投入養豬業不過短短3年，他接受農會輔導，申請產銷履歷驗證，希望他的生產結合農會飛天豬行銷，讓消費者能夠吃到安全又美味的豬肉。

(中時 )