台灣的夜市美食舉世聞名，代表著台灣的風俗文化，但有網友列出台灣夜市近年來越來越少人的6項原因，其中前面3點讓大部分網友相當認同，包含東西太貴、環境不衛生、商家重覆性太高，許多網友也在文章留言表態，點出其他原因，在網路引發熱烈迴響。

該網友在PTT的Gossiping發文「造成你少去夜市的，是哪些原因？」他點出6u項，包含「東西太貴，商家不老實」、「環境太差，飲食不衛生」、「商家重複性太高，無聊」、「自己一個人，沒朋友」、「都差不多已經逛膩了」、「8+9一堆，不想去」，他在文章最後補充自己不去的原因是重覆性太高，逛久了有點無聊。

網友在網路上列出台灣夜市近年來越來越少人的原因，引起許多討論。（圖／翻攝自PTT）

除了該網友列出的6點之外，也有網友提到現在外送平台發達，民眾在家也能吃到夜市的食物，也有人說許多夜市用華麗裝潢和廣告，包裝成觀光夜市的型態，主要吸引觀光客和一次性客人，無法留住本地客人。

大多數人都相當認同該網友列出的前3點原因，留言說「夜市的食物真的都偏貴，在家附近吃還比較便宜」、「一條夜市逛下來，幾乎都是蚵仔煎、牛排、鹽酥雞等」、「很多夜市又貴又髒，店家態度又差，還寧用去餐廳吃，比較有品質。」

(中時新聞網)