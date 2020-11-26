工研院研發拿了就走「易取智慧商店」，消費者只要拿起商品到出口掃描QRcode，瞬間就能完成結帳。（羅浚濱攝）

工研院結合AI人工智慧和多重感測技術，研發拿了就走「易取智慧商店」，消費者只要拿起商品到出口掃描QRcode，瞬間就完成結帳，將可提供零售業者數位轉型和智慧化的方案，協助解決勞動力不足問題。

工研院巨資中心經理崔文表示，設在光復院區的「易取智慧商店」，運用AI人工智慧發展電腦視覺辨識，在天花板安裝攝影機，以多攝影機重疊視野涵蓋全場，用AI影像分析系統辨識消費者在店裡的行為，如走近貨架、拿取商品及放回商品等。

崔文回憶團隊投入研發之初，為打造軟硬整合的智慧貨架，軟體工程師們全都化身「水電工」，買元件組貨架，1顆燈泡、1顆燈泡慢慢黏，還爬上挑高天花板架設攝影機，尤其紅外線的發射器和接收器，需要一一對準才能發揮作用。

崔文說，現在易取智慧商店共有500多個感測器，都是團隊成員手工裝設的心血，技術是否符合人性是最大考驗，因為消費者購物行為都不一樣，最常見的就是拿出商品看看後，不想買又放回去。

為提升感測的準確度，團隊採用多重感測技術來輔助影像識別，當紅外線光柵感應到人手伸入時，系統會再啟動重量感測與視覺辨識，經過測試後，商品取放辨識準確率大於99％，最終商品綁定購買亦能達到98％。

崔文說，這項技術可讓系統不用時時運算，能大幅降低運算量與建置成本，讓智慧商店的普及化變得更加可行。目前工研院光復院區「易取智慧商店」已和全家便利商店簽約，預計明年上半年試營運。

(中時 )