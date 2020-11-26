揮別上一役僅投1局就退場的失利，成德高中左投張畯耀今天在黑豹旗8強賽中繼上場，繳出6.2局僅被敲2安、1保送，另有6次三振、無失分的好投，助隊首闖4強，他表示上一場比賽後針對控球去做改善，「很高興能為球隊做出貢獻。」

張畯耀16強賽先發面對鶯歌工商，首局成功守下，第2局先投出保送，再接連被敲2支安打黯然退場，好在接替上場的「巨瀚」黃玠瀚成功守成，助隊拿下8強門票。

有鑒於上一場比賽，成德總教練今天採用「假先發」方式，讓張畯耀慢一點再上場，收到不錯的效果，第9局把他換下則是考量到速度跟變化球威力下滑，「畯耀今天投得很好。」

張畯耀表示，上一場先發表現不佳後，自己針對控球去做修正，加上心態也有調整過來才能投出好成績，「今天大家都拚了，雖然今天只投70幾球，但面對如此高張力的比賽到後面真的沒力了。」

身材並不突出的張畯耀，目前最快球速是136公里，他不以追求球速為主要目標，「先把控球做好。」他也會向同為左投的學長王志煊請教，目標能夠突破140公里大關，今年高三的他，高中畢業後會先就讀大學，盼有朝一日能夠挑戰職棒。

(中時 )