謝金燕音樂製作人呂曉棟辭世 享年63歲 14:002020/11/26 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 音樂製作人呂曉棟今（26日）下午疑因心臟疾病，緊急送往台大醫院金山分院救治，經急救後仍宣告不治，享年63歲。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 音樂製作人呂曉棟今（26日）下午疑因心臟疾病，緊急送往台大醫院金山分院救治，經急救後仍宣告不治，享年63歲，詳細死因待進一步釐清。據悉，呂曉棟在音樂圈中享有盛名，曾為謝金燕、孫淑媚、秀蘭瑪雅、施文彬等歌手製作過歌曲。 據悉，呂曉棟創作逾百首歌曲，包括膾炙人口謝金燕的《練舞功》、《嗶嗶嗶》、《熱情恰恰》等，另外還有孫淑媚的《離別酒》、秀蘭瑪雅《故鄉月》等，也曾參與製作鍾漢良的《在你身邊》專輯。 (中時 ) #音樂 #製作人 #呂曉棟 #謝金燕 #辭世 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 81歲陳淑芳奪影后 蘭女校友話當年 13:162020/11/23 娛樂 女星V領洋裝太低胸 一個動作半球彈出險走光 16:422020/11/25 名人 市議員肯定公托公幼政策 盧秀燕：活化閒置空間持續設置 16:562020/11/23 生活 蔡其昌嗆山手線不作就選市長 盧秀燕︰尊重 18:082020/11/23 政治 嚴格把關校園營養午餐 盧秀燕：查獲萊豬立即解約不錄用 12:512020/11/24 生活 捷運路網納豐原 盧允任內定出 04:102020/11/26 地方新聞 台灣未成功加入RCEP恐影響經濟 盧秀燕：籲中央重啟萊豬談判 12:272020/11/26 政治 川普認敗 盧秀燕：應暫緩萊豬進口、重啟各國單邊貿易談判救經濟 10:372020/11/24 政治 新聞早班車》秋鬥要蘇下台 藍委抵制上台 07:042020/11/24 政治 陳政顯要求肉品市場到期即中止營業 盧秀燕：政府不再公有屠宰 20:252020/11/24 生活 娛樂熱門新聞 驚人！這支影片狂吸5.6億觀看 女主角是「台灣女星」 - 娛樂 黃國倫結婚11年亮紅燈 坦言對不起寇乃馨 - 娛樂 演藝圈最美人妻24歲帶球嫁 猛夫一夜7次誕下超正女兒 - 娛樂 趙英華搭檔謝祖武破案爆紅 婚後息影52歲近照曝女兒神美 - 娛樂 年收6億綜藝天王節目全請辭 認罹帕金森氏症：已無法站直 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。