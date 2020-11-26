音樂製作人呂曉棟今（26日）下午疑因心臟疾病，緊急送往台大醫院金山分院救治，經急救後仍宣告不治，享年63歲，詳細死因待進一步釐清。據悉，呂曉棟在音樂圈中享有盛名，曾為謝金燕、孫淑媚、秀蘭瑪雅、施文彬等歌手製作過歌曲。

據悉，呂曉棟創作逾百首歌曲，包括膾炙人口謝金燕的《練舞功》、《嗶嗶嗶》、《熱情恰恰》等，另外還有孫淑媚的《離別酒》、秀蘭瑪雅《故鄉月》等，也曾參與製作鍾漢良的《在你身邊》專輯。

(中時 )