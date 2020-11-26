無黨籍縣議員邱靖雅將於12月1日辭職，成為新竹縣政府新任民政處長。（莊旻靜）

新竹縣政府民政處長李安妤到竹縣服務8個月，新職為文化局長。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科26日一早宣布府內人事異動，由現任新竹縣議員邱靖雅擔任新任民政處長，原處長李安妤則改任新竹縣文化局長，文化局3長也大搬風，消息一出也使各界震撼，縣議員連郁婷表示，邱靖雅請辭議員後，原缺無法遞補，難以對選民負責。縣議員陳凱榮則指出，邱靖雅學經歷具備，相信她能勝任。

楊文科表示，現今多元化的社會，民眾要求愈來愈多，只有快速的反應、有效的執行才能符合鄉親期待，以大數據分析、歸納，也透過輿情蒐集，才能知道施政的優劣。楊文科表示，議會監督的力量愈來愈大，做有效的服務才能將民怨降到最低，現今由最懂議會生態的人擔任府會連絡，他認為是最好的辦法。

楊文科也表示，府內一級主管都很優秀，但有些副主管、科長不夠了解時代脈動，不知進取、凡事推拖，這兩年來府內升遷都為內升，很多局處長都是能解決問題又創新的人，邱靖雅在議會的最後一天也盡到為民喉舌的責任，他形容邱靖雅為「冰雪聰明、才貌雙美、一代天驕」，為最能用數據說明分析的人。

楊文科指出，李安妤有理想目標及堅定意志，能與同仁並肩作戰，文化局業務包羅萬象，需要有耐心的人擔任局長。文化局副局長由原工務處工程科長林益洲擔任，祕書則由民政科長羅玉珠接任。

邱靖雅致詞時則先向支持她的選民深深鞠躬，她會後訪問時也表示，2022年不會再參選任何公職。她說她從政初衷原是輔選好友徐欣瑩，走入政治界11年，也曾加入民國黨、國會政黨聯盟，如今擔任民政處長，她也告知過悟覺妙天主席，也獲得他的祝福。

邱靖雅表示，楊文科曾與她的偶像孫運璿、李國鼎共事，她也很期待能加入縣府團隊，她認為現今社會以謾罵為主，做實事很少，當議員資源有限，把民眾期待落實到工作上有困難，因此非常感謝有擴大服務、直接與團隊工作的機會。

邱靖雅將於12月1日辭去縣議員之職、12月2日到任民政處長。李安妤也表示，她3月25日到職至今剛好8個月，期間也推動客語、生命園區，對於接任文化局長是臨危受命、戒慎恐懼，會以服務為理念做到最好。

(中時 )