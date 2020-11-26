司法院提出公證法修正草案，為此立法院司法及法制委員會於今日舉行公聽會，邀請司法院及民間公證人共同探討修法意見，然而雙方在公證人收費應否調整、公證制是否應採單軌或雙軌、公證人懲戒處分應否公開等議題上均高度分歧，未能達成共識。

公證人公會全國聯合會理事長周家寅指出，我國原本只在法院辦理公證業務，1999年修法後增設民間公證人制度，到如今世界上主要國家都只會在民間設公證事務所，而不是設在法院，維持雙軌制的主要國家除我國只有俄國，但俄國幅員遼闊，偏遠地區民間公證人難以存活，才維持雙軌制，所以聯合會主張設定雙軌制落日時間，逐步達成只在民間設公證事務所的單軌制。

此外，公證法規定了公證收費標準，但公證人公會全國聯合會秘書長何叔孋認為，此一標準自1999年起即未再調整，但這些年民間平均生活水平提高很多了，一點微調對民眾權益影響不大，但對公證人很有感，希望能提高。另外卷宗保存對公證人而言是很大負擔，也希望能收取費用。

而針對司法院提出的修法草案，未來將於司法院網站上公開受懲戒之公證人的姓名，達德法律事務所律師黃陽壽認為，公證人很容易不小心出錯，如果這樣就要被公布，違反比例原則，不妥。

不過東吳大學法學院院長鄭冠宇坦言，目前不太可能完全實施單軌制，偏遠地區仍有法院公證人的需要。台灣高等法院法官管靜怡更直言，重點不是單軌或雙軌，而是讓人民有需要公證時更方便，公證制度採行單軌或雙軌應看民間需求，不一定要因應其他國家潮流就改為單軌制。因此司法院主張繼續維持目前的法院與民間公證併行的雙軌制。

管靜怡還說，儘管公證費用沒調整，但民事訴訟也是20年來沒調整，這是提供服務，若有些項目需調整可再研究，但應該經過詳細評估與研究。密封遺囑原本收費1000元，但如果按照民間公證人組織的意思提高收費，再加上保管費，一下子就變成7000元，這樣一般人民能否接受？司法院也必須聽到消費者聲音。

此外管靜怡指出，懲戒制度公告是為了更透明，其他執業人員如此，公證人部分全公開沒有不符合比例原則問題。

台北地方法院公證處主任公證人鄭惠佳則表示，雖然1999年修法方向是希望未來實行單軌制，但何時施行取決於民眾需求，現行法院公證處辦理占比4成，仍有存在必要，尤其結婚公證，在台北辦公處所寸土寸金，如果每個民間公證事務所都要禮堂，是很高的成本。關於公證費用調整，她同意適度調整公證費用，但公證具有公益性質，也不宜過度加重民眾負擔，如果因為費用過高讓民眾不前往公證反而不好。

(中時 )