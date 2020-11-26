想要雙螢幕手機，只能選擇摺疊手機嗎？探索智慧手機全新可能性的LG Explorer Project打造的首款創新手機「LG WING」今（26）日在台正式發表。LG WING擁有獨創的旋轉雙螢幕，能依照需求配對上下螢幕要一同使用的兩款App，或是單一應用程式也能因為雙螢幕而呈現不同於其他手機的應用；再加上獨家的穩定器模式，適合喜愛嘗試創新功能的消費者進一步感受。

有鑒於智慧型手機產業的競爭激烈，加上消費者的需求不斷進化、提升，LG啟動全新手機系列LG Explorer Project，打造獨樹一格的手機外型、應用與體驗。而LG WING即是LG Explorer Project所開發的第一款手機，獨特的旋轉雙螢幕是它的主要特色。

LG WING的旋轉雙螢幕僅可以順時針方向旋轉，以右手持握時用大拇指一推，主螢幕就會旋轉90度。為了達成這項目的，手機內部透過特殊鉸鏈設計，在鉸鏈內安裝液壓阻尼器，呈現在主螢幕旋轉的最後階段，旋轉速度會放緩，減少手機旋轉的摩擦，也增添防水塗層與防塵技術，手機機身支援防潑水。經過測試，LG WING旋轉螢幕壽命是20萬次，以每天旋轉100次計算可用5年半之久。

旋轉雙螢幕能為LG WING帶來許多獨特的應用體驗。以單一應用來說，相機具備獨特的「穩定器模式」（目前LG手機中唯一可支援）；回覆訊息時，主螢幕也可呈現完整鍵盤，提升打字速度；看YouTube影片時副螢幕可以控制音量、螢幕亮度等。想運用兩個應用程式時，例如一邊導航可以一邊接電話，不會因為電話跳出導航畫面。使用者可以自由將慣用的同一組App設定成桌面捷徑，下一次使用時就可以快速開啟。

LG WING的主相機是6400萬主相機（78度、f/1.8）、1300萬畫素超廣角相機（117度、f/1.9）以及1200萬畫素超廣角相機（120度、f/2.2）；前相機則是3200萬伸縮鏡頭（視野79.6度f/1.9），可以有效提升螢幕占比，支援螢幕指紋解鎖。

LG WING借重於旋轉雙螢幕手機，為手機加入了獨家的穩定器拍攝模式。支援第一人稱視角（FPV，水平不會特別抑制）、正在跟隨模式（F模式，水平傾斜會特別抑制，拍攝如同人類雙眼視角的畫面，畫面會更穩定），以及左右跟隨模式（PF模式，上下偏移的視角會被抑制，特別適合在移動時拍攝左右移動的畫面）。穩定器拍攝模式也支援光學搖桿，可以透過手機來控制相機的左右上下移動，也可以選擇鎖定模式，鎖定特定拍攝焦點進行拍攝。

除了上述特點，LG WING還擁有不少其他LG手機所沒有的特性。第一、副螢幕可顯示的應用程式需要特別設定（未使用旋轉模式時，主螢幕可以完整使用所有應用程式）；第二、旋轉模式下，從副螢幕上方往下滑，可以呼叫出副螢幕控制中心，啟用「持握鎖定」以防誤觸，也可啟用LG觸控板，用類似操控滑鼠的方式來進行控制，例如觸控板可以支援雙指滑動網頁畫面、單擊網頁連結等等）。第三、旋轉模式下，主螢幕會呈現專為翻轉模式優化的介面（如首圖），使用者可自行釘選想要呈現在此畫面中的應用程式。

LG WING搭載高通Snapdragon 765G處理器，8GB RAM+128GB ROM，支援microSD最高擴充2TB（SIM卡卡槽是三選二，支援4G+5G雙卡，或單卡+microSD卡的組合）。主螢幕6.8吋20.5:9 POLED螢幕（解析度2460x1080)、副螢幕3.9吋1:1.15 GLOED（玻璃材質、1240x1080），重量260g，在台提供羽翼藍款式，單機價NT$25990。支援OTG、Qi無線充電、NFC以及藍牙5.1。電池容量4000mAh。

LG WING旋轉雙螢幕手機官方贈送的三款獨家背蓋，建議安裝時要撕下殼內的黏膠，才不會太容易掉落，共三色，出貨不挑色。（黃慧雯攝）

LG WING 自11月26日起在神腦國際（含神腦生活）、傑昇通信、PChomed預購。在神腦國際預購贈獨家背蓋兩個（不挑款）、LG頸掛式耳機、無線行動電源等價值NT$5990的好禮；在傑昇通信預購贈獨家背蓋兩個（不挑款）、傑昇千元尊榮卡等價值NT$7300的好禮；在PChome預購則贈獨家背蓋兩個（不挑款）、1000 P幣等價值NT$5900的好禮。12月1日起在中華電信獨賣，購買即贈韓國設計師款手機背蓋一款以及安達行動裝置險一個月。

(科技)