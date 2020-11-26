找知名廢墟文青風飯店拍照 朝聖女在廢墟樓迷路嚇到哭

30多歲的林姓女子日前遠從高雄來台中出差，為到網路熱門打卡景點廢墟風飯店拍照，竟誤闖附近1處廢棄多年的舊屋廢墟區，受困找不到出口，驚慌嚇到哭。「妳在哪裡？」員警獲報持手電筒入內大喊找人，「我在這裡！」林女無助回應。員警循聲找人，費了九牛二虎之力找到林女，她哭訴表示，要來參觀廢墟風飯店，竟誤闖廢墟迷路，幸好有員警來相救。

台中市中區光復路有1家廢墟文青風飯店，以老舊建築改建設計，梁柱、牆面斑駁老舊，以廢墟工業風特色廣受年輕人喜愛，成為知名的拍照打卡景點。

住在高雄的林女，22日到台中市出差，利用工作空檔特地要到廢墟風飯店朝聖拍照，豈料，她走錯路誤闖附近一處矮舊、斷垣殘壁的廢墟區內，且受困迷路，有民眾發現拉起封鎖線的廢墟區內有人走動，大聲探問才得知她受困，找不到出口。

民眾不敢輕舉妄動直接報警，「小姐你在哪裡？」員警到場拿著手電筒進入廢墟區內搜探，並大聲詢問；「我在這裡！」林女見到救兵，激動哭著說，她走進來要參觀，竟然迷路了。員警走進漆黑、荒廢數十年的廢墟區，循聲走近林女，拉起一道舊鐵門終於找到人了。

林女被警方帶出廢墟時餘悸猶存，她說，因為聽說附近有一間知名工業風飯店，她想來參觀一下，沒想到竟在陌生巷弄內迷路，還誤進廢墟區，她人生地不熟，且手機又沒電，無法透過手機導航指引方向，也無法對外求援，很感謝警方前來救援。

警方呼籲，民眾在外若不慎迷失方向，切勿慌張，冷靜回想迷失前行經處的特徵，如若手機電量仍足，可開啟GOOGLE地圖，告訴警方自己的定位，警方才能盡速到場協助脫困。

(中時 )