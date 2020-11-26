內政部次長花敬群。（黃世麒攝）

民進黨立委高嘉瑜。（黃世麒攝）

「花氏」新說文解字。台灣住宅公設比飆高，動輒33％起跳，綠委高嘉瑜今質詢內政部次長花敬群，抨擊公設灌水、虛擬坪數讓民怨高漲，應修法推動實坪制。對此，花敬群回稱，公設不是灌水也不是虛擬，是依建築技術蓋的房子，「都是活生生的房子長在那邊」；他更說，大刀闊斧改變登記會天下大亂。

央行祭出超低利率後，房市急速升溫。尤其，今年中主掌蔡政府房屋政策的花敬群，在公開喊話「倡議打房的人，是非常不負責任、不正義的行徑」、「倡議囤房稅是百分百的理盲與無理取鬧」後，更讓房市吞下定心丸，判斷蔡政府不打房的方向已經確定，使得交易量就此飆高，台南、高雄更頻頻出現房價的新高紀錄。

對此現象，今天立法院財政委員會邀請內政部備詢時，各政黨不分朝野，所有人上台幾乎都特別詢問內政部要如何抑制高房價，但內政部立場則相對保守。

時代力量立委陳椒華指出，高房價造成少子化釀成國安問題，內政部必須設法解決。花敬群回稱，人口雖減少，但全台家戶數每年上升約1％，與房屋增加速度一致，因此供需沒惡化。對於高房價，政府有推動社會住宅、包租代管及租金補貼因應。

民進黨立委張宏陸憂心詢問，目前房地產交易熱絡現象，是因經濟發展而出現的合理現象，還是已超乎合理範圍？花敬群說，房市是還不差啦，但是不是熱絡還要再判斷；如果交易量增加主要來自首購，「這是OK的」。

近期因買房而被綠營派系狠K的高嘉瑜，似乎不在意成為箭靶，今天繼續倡議實坪制。

高嘉瑜指出，住宅高公設比已出現浮濫灌水現象，以台北市為例，新建案幾乎達到35％；但早在民國98年，監察院已糾正內政部放任房屋公設虛坪，讓建築法規不斷放寬不計入容積項目，給予建商免計容積後，還拿免計容積來做公設要消費者被迫埋單，造成不公平現象，結果過了11年依舊沒改變。

高嘉瑜強調，現行法令對公設的比例並無規範，加上哪些是公設、哪些是共有部分，也都存有模糊空間，代表內政部到現在還不把糾正當一回事，繼續站在自己的角度面對民怨。

面對質疑，花敬群直接回嗆高嘉瑜說，不需要過度誇大這個議題，大家都在努力改革，但是也不宜這樣誇大到好像內政部都沒做。他強調，公設如何登記是高度管制的制度，法律清清楚楚，「我想委員你很清楚才對」。

但高嘉瑜說，現行實際狀況就是民眾買屋時，每個建商對於坡道、停車位、大公、小公、哪些是附屬建物、哪些算公設，即便是同一塊地，計算比例都會不一樣。因此，內政部有責任制定明確規定，不能讓建商繼續出現灌水、虛擬公設。

對此，花敬群不滿地說，「千萬不要再說虛擬灌水，這些都是活生生的房子長在那邊」。他強調，這不是實坪制、不實坪制的問題，不是灌水、也不是虛擬，而是依照建築技術蓋出來的房子，可能只有一些標準稍微寬了一些需要做些檢討。

但高嘉瑜提醒，建商在現行模糊法規下自行挪移公設比例，這些虛坪，與民眾實際居住的坪數卻都賣一樣的價格，這也是民眾質疑政府圖利建商的一部分，內政部必須對公設的浮濫與灌水有具體作為。

對於實坪制的建議，花敬群直白地說，此舉牽涉全台1千5百萬間房子的登記，大刀破斧下去，會整個天下大亂。聽到這，讓高嘉瑜忍不住補了一句「你所謂的天下大亂，就是縱容眼前的現象繼續發生！」

對此，花敬群回應，「你不要把問題扭到另一個面向去」，台灣有1千5百萬建築物都按現行規範登記，硬要改變登記條件，對既有建築物影響與衝擊是非常大的。

(中時 )