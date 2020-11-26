46歲賈靜雯與修杰楷結婚5年，育有女兒咘咘與Bo妞，加上與前夫所生的梧桐妹，一家五口和樂融融。近日，賈靜雯突然宣布家中有兩個新成員，掀起網友熱議。

原來賈靜雯收養了兩隻貓咪，她透露兩個月前家人撿到貓，「第一眼見到牠們就有一種想領養的衝動，找個空檔就決定去把牠們接回來。」10歲愛犬miu miu看到家中有新成員，每天都迫不及待想找牠們玩耍，3隻小動物從起初的互動緊繃，到現在的相親相愛，「謝謝聖誕老公公，佈置著聖誕樹就有禮物到來，感恩節，好好來感恩一下。」文末不忘呼籲領養代替購買，稱自己變貓奴，家中也晉升成八個成員。

同時，賈靜雯一連串曬出8張照片，只見貓咪不斷對著鏡頭賣萌，她將其中一隻抱在懷中，許多網友笑稱：「這小子在媽咪懷裡睡得真爽」、「好像嫩嬰睡在媽媽懷裡」。

另一張照片，賈靜雯穿著居家服，認真地為聖誕節提前佈置，只不過家中迎來兩隻貓咪，網友忍不住預告：「聖誕樹有可能在一個月內就會瓦解」、「祝聖誕樹健康平安」、「總是要有個經驗的，才能在明年的時候，回憶今年壯烈犧牲的耶誕樹」。

(中時新聞網)